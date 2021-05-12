دولة تعتزم أنها لم يمسسها ضرر كورونا

المصدر: يونهاب

أظهر تقرير دولي أمس الثلاثاء أن كوريا الشمالية أجرت الاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا المستجد على نحو 26 ألف شخص حتى الآن، لكنها لم تبلغ عن أية إصابة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي الوبائي الذي كشفت عنه في يوم 11 مايو إن 751 كوريا شماليا خضعوا لاختبارات كورونا في الفترة من 23 و29 أبريل الماضي، غير أن نتائج الجميع جاءت سلبية.

وبهذا، ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الخاضعين لاختبارات كورونا إلى 25,986 شخصا في كوريا الشمالية، التي أكدت على استمرار خلوها من كورونا.

وأشار التقرير إلى أنه من بين 751 شخصا تم اختبارهم حديثا، تبين أن 139 شخصا عانوا من مرض شبيه بالإنفلونزا أو التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

ومن المتوقع أن تتسلم بيونغ يانغ 1.99 مليون جرعة من لقاح كورونا من خلال مرفق كوفاكس للشراء الجماعي للقاحات المضادة لكوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية، غير إنه تم تأخير تسليمها.

وانتقدت كوريا الشمالية عبر وسائل الإعلام الحكومية مؤخرا بأن اللقاحات ليست حلا ناجعا في إشارة إلى وجود الآثار الجانبية من بعض اللقاحات ضد كوفيد-19، وحثت الناس على الاستعداد لحرب طويلة الأمد ضد جائحة كورونا.