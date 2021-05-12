"الصحة العالمية": متحورة كورونا الهندية موجودة في 44 بلداً

المصدر: أ ف ب

أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة أمس الأربعاء أنّ متحوّرة الفيروس المسبّب لكوفيد-19 المكتشفة في الهند قد رُصِدت في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم.

وقالت المنظّمة التابعة للأمم المتحدة إنّ المتحوّرة المعروفة باسم "بي.1.617"، التي اكتُشِفت في أكتوبر بالهند، رُصِدت في بيانات تسلسلٍ جينيّ جرى تضمينها في قاعدة بيانات "جي آي إس إيد" من قبل "44 بلدا في المجمل في مناطق منظّمة الصحّة العالميّة الستّ".

وخارج حدود الهند، تمّ اكتشاف أكبر عدد من حالات الإصابة بـ"بي.1.617" في بريطانيا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أول امس الاثنين أنها صنّفت متحوّرة الفيروس الهندية "بي.1.617" بأنها "مثيرة للقلق".