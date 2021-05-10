مصر: اللقاح ضد «كورونا» سيكون سنوياً

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في مصر، أن التطعيم ضد الفيروس سيحمل طابعاً سنوياً.

وأضاف حسني عبر فضائية «إكسترا نيوز» نقلته صحيفة «الوطن»، أن اللقاحات فعالة وآمنة. وأوضح أن هناك ارتفاعاً في حالات الإصابات بفيروس كورونا بمصر في ظل التجمعات، مطالباً المصريين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبخاصة في الأعياد المقبلة؛ لأن الزيادة تضغط على المستشفيات، مشيراً إلى أنها ما زالت قادرة على علاج الأفراد، لكن مع ارتفاع الإصابات قد يصعب علاج الجميع.



وأشار إلى ضرورة تسجيل المواطنين للحصول على اللقاحات، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تسعى للانتهاء من «كورونا» خلال الصيف المقبل وخفض الوفيات.