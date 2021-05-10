أول دولة تهزم «كورونا» بـ «سبوتنيك V»

المصدر: موسكو - وكالات

أكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن استخدام لقاح «سبوتنيك V» المضاد لفيروس كورونا جعل سان مارينو أول دولة تهزم فيروس كورونا في أوروبا، وقلل معدل الإصابة فيها إلى الصفر. في فترة الذروة في أوائل أبريل، كان معدل الإصابات بفيروس كورونا في سان مارينو حوالي 250 حالة أسبوعياً، ولكن منذ 4 مايو لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس في البلاد.



بهذا الشكل يمكن القول، إن متوسط ​​معدل الإصابة اليومي انخفض بمقدار 250 مرة.



ونقلت «روسيا اليوم» عن الصندوق قوله إنه بفضل التطعيم باللقاح الروسي«سبوتنيك V»، باتت سان مارينو من أوائل الدول في أوروبا التي بدأت برفع القيود المفروضة على خلفية الوباء. وبات متوسط ​​الإصابة في هذا البلد، أقل بأكثر من 40 مرة من المؤشر المتوسط ​​في دول الاتحاد الأوروبي.



كما أدى تطعيم السكان في سان مارينو إلى خفض معدل الوفيات بسبب «كورونا» إلى الصفر، وقامت السلطات هناك بإغلاق جناح المستشفى الخاص بعلاج مرضى كورونا هناك.



وأعرب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن استعداده لتوريد دفعات إضافية من اللقاحات إلى سان مارينو، لتنظيم سياحة اللقاحات اعتماداً على نتائج التطعيم الناجحة في هذه الدولة.