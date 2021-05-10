السعودية تمنع دخول مرافق وزارة الصحة إلاّ للمحصنين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن عمليات دخول مباني الوزارة ستقتصر على من يظهر في تطبيق توكلنا "كمحصّن أو محصّن جرعة أولى أو محصّن متعافي، اعتباراً من أول يوليو 2021.

وحثت الوزارة جميع العاملين في المملكة، والتابعين لها بوجه خاص بالمسارعة للحصول على لقاح فيروس كورونا بشكل عاجل، داعية الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفق البروتوكولات المعتمدة من قبل هيئة الصحة العامة "وقاية".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكدت على أن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين والموظفات والعمالة إلى مقرات العمل في جميع القطاعات العامة والخاصة، للحد من تفشي فيروس كورونا، ورغبة في خلق بيئة عمل آمنة وصحية، وفق لصحيفة "الرياض".