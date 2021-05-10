قبل السفر إليها.. تعرف على الدول التي ظهرت فيها السلالة الهندية المتحورة

المصدر: البيان الإلكتروني

تسللت السلالة المتحورة الهندية لفيروس كورونا إلى عدد من الدول العربية. وحسب منظمة الصحة العالمية فإن هناك 17 دولة أعلنت أنها اكتشفت حالات إصابة بهذه السلالة، منها الدول العربية.

وشددت هيئات الطيران على ضرورة التأكد من الاشتراطات الصحية، وأخذ الحذر؛ ليكون السفر للخارج مطمئنًا وآمنًا.

وأكد الخبراء أن اللقاحات تساهم في التخفيف من حدة المرض في حالة الإصابة مهما كان خطر السلالة؛ وبالتالي يبقى التطعيم في رأيهم مسألة في غاية الأهمية، يجب الاستمرار في حملاته عبر دول العالم.

وفيما يلي قائمة الدول العربية التي سجلت إصابات بالسلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا، وفق "سبق".

المغرب

تم تسجيل أول حالتين من الإصابات بالسلالة الهندية للفيروس حسب وزارة الصحة المغربية، وتم عزل الحالات ومَن خالطهم.

الجزائر

تم رصد أولى حالات الإصابة بالسلالة الهندية، ووصل العدد في البلاد إلى ست حالات من السلالة الهندية.

العراق

اكتُشف في العراق حالات إصابة بالمتحورة الهندية، وتم عزل 21 شخصًا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بهذه الطفرة الجديدة.

الأردن

تم تسجيل 3 إصابات بالسلالة الجديدة وفق ما أعلنه وزير الصحة.

مصر

أعلنت مصر اكتشاف حالة إصابة لراكب هندي مصاب فور وصوله لمطار القاهرة الدولي على الخطوط القطرية، وقرر مسؤولو المطار إعادته على الرحلة ذاتها التي وصل عليها.