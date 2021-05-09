العراق يعتزم رفع مستوى مشترياته من لقاح «سبوتنيك V»

المصدر: بغداد - د.ب.أ

يعتزم العراق رفع مستوى مشترياته من لقاح «سبوتنيك V» الروسي لمواجهة فيروس كورونا الذي يشهد انتشاراً كبيراً في البلاد. وقالت الدكتورة ربى فلاح، مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة والبيئة في العراق، لصحيفة «الصباح» الصادرة اليوم الأحد إن الوزارة «أوشكت على إتمام جميع الإجراءات المطلوبة وتحديد كمية استيراد سبوتنيك V قريباً الذي يتميز بسهولة تخزينه ونقله ويأخذ بجرعتين ليضاف إلى ملايين الجرعات التي ستصل إلى العراق تباعاً».



وذكرت أن «جميع اللقاحات تتميز بفاعليتها ومأمونيتها ومقرّة من قبل منظمة الصحة العالمية ومن شركات عالمية رصينة، وأن الكميات المتعاقد عليها مع عدد من الشركات العالمية المنتجة لقاحات ستصل تباعاً إلى البلاد وأبرزها أسترازينكا وسينوفارم وفايزر لمكافحة جائحة كورونا».



وأكدت أن جميع مراكز التطعيم في البلاد ستواصل عمليات التطعيم خلال أيام عيد الفطر وأيام حظر التجوال التي ستطبق في البلاد ابتداءً من 12 من الشهر الجاري ولمدة عشرة أيام، كلاً ضمن الرقعة الجغرافية ضمن المواعيد المثبتة في المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الصحة والبيئة في العراق لاستقبال الراغبين بالتطعيم ضد كوفيد 19.



وكان العراق شرع في مارس الماضي بعمليات تطعيم العراقيين حتى وصل عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن إلى 425 ألفاً و628 مواطناً وغالبيتهم من الفرق الصحية والأجهزة الأمنية والمواطنين المسجلين مسبقاً عبر نافذة إلكترونية نشرتها وزارة الصحة والبيئة لاستقبال الراغبين في الحصول على اللقاح.