جيش مصر يساعد الهند ضد «كورونا»

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن الجيش المصري اليوم الأحد، عن إرسال حزمة كبيرة من المساعدات إلى الهند التي تعاني من تفشي فيروس كورونا بوتائر غير مسبوقة عالمياً. وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، تامر محمد محمود الرفاعي، على صفحته الرسمية في «فيسبوك» أن ثلاث طائرات نقل عسكرية أقلعت من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الهند، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي «في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة» تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار المتحدث إلى أن هذه المساعدات تقدم في وقت تعاني فيه الهند من أزمة تفشي كورونا والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، مضيفاً: «تأتى تلك المساعدات استمراراً للدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات».