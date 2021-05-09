الأردن يخفف حظر التجول المسائي اعتباراً من أول أيام عيد الفطر

المصدر: أ ف ب

قررت الحكومة الأردنية الأحد تخفيف ساعات حظر التجول الليلي اعتبارا من أول ايام عيد الفطر بعد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال بيان حكومي إن "رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر الأحد بلاغًا تمّ بموجبه تقليص ساعات الحظر الليلي اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر السعيد".

وبحسب البيان ستصبح ساعات حظر التجول من الحادية عشرة مساء حتى السادسة صباحًا لجميع أيام الأسبوع بدلا من السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا المعمول به حاليا.

وأوضح البيان أن "تقليص ساعات الحظر الليلي يأتي في إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة التي تتخذها الحكومة وفقًا لتطورات الوضع الوبائي".

تراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية وسُجلت الأحد 743 إصابة و16 وفاة بعد ان كانت بلغت أرقاما قياسية في مارس الماضي ووصلت الى أكثر من تسعة آلاف إصابة وأكثر من 100 وفاة في 22 مارس.

وفي الإجمال سجل الأردن نحو 720 الف إصابة بفيروس كورونا و9092 وفاة.

وقررت الحكومة في 28 ابريل إلغاء حظر التجول أيام الجمعة.

بدأ الاردن في 13 يناير حملة تلقيح ضد فيروس كورونا، ومنح "تراخيص طارئة" لخمسة لقاحات هي: "سينوفارم" و"فايزر/بايونتيك" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" و"سبوتنيك-في".

وتجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح حتى الآن مليونا.

واتخذ الأردن منذ مارس من العام الماضي جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد حيث أغلقت الجامعات والمدارس وتم اعتماد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما حظرت حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

كما ألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين شددها مؤخرا.