الهند ما زالت تعاني.. ودول عديدة تتعافى من «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

قال منسق التعامل مع كورونا بالبيت الأبيض جيفري زينتس، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تتجاوز المرحلة الأصعب في جائحة كورونا، وإن مسؤولي الصحة في البلاد يركزون الآن على تطعيم المزيد من الأمريكيين.

وأضاف منسق التعامل مع كورونا بالبيت الأبيض جيفري زينتس في مقابلة على شبكة سي.إن.إن: «في رأيي أننا نتجاوز المرحلة الأصعب».

وتابع قائلاً إن المهمة الرئيسية حالياً هي مواصلة زيادة الثقة في اللقاحات وتطعيم عدد كافٍ من الأمريكيين لكبح انتشار الفيروس وسلالاته.

وقال أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري البيت الأبيض بشأن «كورونا»، في حديث على شبكة «إن.بي.سي» إنه من غير المرجح أن تشهد البلاد قفزة جديدة في حالات الإصابة. وأضاف أنه «لا شك» في أن الولايات المتحدة قللت من عدد الوفيات الفعلية الناجمة عن «كورونا»، والتي تبلغ الآن أكثر من 581 ألف حالة وفاة.

وأعلنت بريطانيا أن الإصابات الجديدة بكورونا التي سُجلت في البلاد بلغت 1770 حالة اليوم، مع تراجع إجمالي الحالات المسجلة خلال سبعة أيام إلى 14659 بانخفاض بنسبة 4.3% مقارنة بالأيام السبعة السابقة. وبلغ إجمالي الوفيات خلال 7 أيام 67 حالة بانخفاض بنسبة 39.1% مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف إنه يتوقع المضيّ في تطبيق المرحلة المقبلة من تخفيف الإجراءات في انجلترا كما هو مقرر هذا الشهر. وستبدأ المرحلة المقبلة من الخطة في 17 مايو الجاري، حيث سيُسمح للمواطنين في إنجلترا المبيت عند أصدقائهم أو أقاربهم بالإضافة إلى إعادة فتح قطاع الخدمات في الأماكن المغلقة.



شهادة خضراء



وفي بروكسل، رأى رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو أنه «من المحتمل» تنظيم «بعض المهرجانات الكبرى» مجدداً خلال «النصف الثاني من الصيف»، مثل «تومورو لاند»، ملتقى الموسيقى الإلكترونية، على ما أفاد مكتبه اليوم. ومن المتوقع أن تعلن لجنة التشاور التي تضم الحكومة الفيدرالية والكيانات المتحدة، التفاصيل الثلاثاء.



وقال المصدر إن «أحد الخيارات التي يتم بحثها تقضي بتمكين الدخول بناء على (الشهادة الخضراء) الأوروبية». وتفيد هذه الشهادة الصحية الأوروبية بأن حاملها تلقى اللقاح أو خضع لفحص لكشف الإصابة كانت نتيجته سلبية، أو اكتسب مناعة بعدما أصيب بالفيروس.



وفي إسرائيل، أعلن وزير الصحة يولي إدلشتاين أن عدد حالات الإصابة النشطة بكورونا تراجع لما دون الألف، وذلك للمرة الأولى منذ مارس العام الماضي. وأوضح أنه في ذروة الجائحة في إسرائيل كان هناك أكثر من 70 ألف حالة نشطة.



وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه تم اكتشاف 17 حالة إصابة جديدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية. وتم حتى الآن تطعيم أكثر من 5.4 ملايين شخص، بجرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر. ويمثل هذا نحو 60% من السكان، فيما تم تطعيم ما يقرب من 5.1 أشخاص بالجرعتين.



وفي برلين، أعلنت الجمعية الألمانية متعددة التخصصات لطب العناية المركزة وطب الطوارئ اليوم تراجع عدد مرضى «كورونا» الذين يتلقون علاجاً في الرعاية المركزة في ألمانيا حالياً.



الحرية أخيراً



ووسط مشاعر فرح غامر رقص الإسبان في الشوارع ورددوا هتاف «حرية» وأقاموا احتفالات على الشواطئ ليلاً بمناسبة انتهاء حظر التجول الرامي لمكافحة كورونا في معظم أنحاء إسبانيا. وعلى غرار احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، تجمع مئات معظمهم شبان في ميدان بويرتا ديل سول للتهليل مع دقات الساعة معلنةً انتصاف الليل، بينما ارتاد آخرون الشواطئ في برشلونة ومعهم مشروباتهم.



وكان على شرطة برشلونة القيام بمهمة غريبة تمثلت في دفع الناس للعودة إلى منازلهم عندما بدأ آخر حظر للتجول في المدينة في العاشرة مساء ثم السماح لهم بالعودة من جديد في منتصف الليل مع رفع الحظر نهائياً.



الهند تعاني



وفي الهند، تواجه مناطق ريفية ومدن كبرى مثل بنغالور، مركز تكنولوجيا المعلومات، تفشيا سريعاً للفيروس، ما أدى لعجز العشرات من المرضى عن الحصول على العلاج بالمستشفيات.



وسجلت الهند 403 آلاف و738 حالة إصابة جديدة بالفيروس و4092 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس تجاوز 22 مليون حالة وحالات الوفاة 242 ألفاً و362 حالة.



وتسجل بنجالور، عاصمة ولاية كارناتاكا، التي تعد بؤرة تفشي جديدة للفيروس، نصف حالات الإصابة اليومية بالولاية وتقدر بأكثر من 50 ألف حالة.