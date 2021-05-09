مصر تعلن عدد إصابات فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لافتةً إلى وفاة 66 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان المصرية للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم خروج 435 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 176363 حالة.

وأضاف مجاهد، حسبما ذكرت الوزارة اليوم عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 236272، من ضمنهم 176363 حالة تم شفاؤها، و13845 حالة وفاة.