مصر تؤكد إمكانية مد فترة الإغلاق أسبوعين

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أنه قد يتم مد فترة الإغلاق المبكر أسبوعين آخرين، مشيراً إلى أنه ستكون هناك إجراءات مشددة وقرارات جديدة في حالة عدم الالتزام.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية أمس مع برنامج "شارع مصر" عبر إذاعة "شعبي إف إم"، إن قرار تحديد فترة إجازة عيد الفطر كان قائماً على تقليل التكدس والزحام في الفترة المقبلة، موضحاً أن تحديد فترة الإجازة للقطاع الخاص سيكون منفصلاً ويصدر من وزير القوى العاملة.

وأضاف أن الأفراح والحفلات التي ستقام في أماكن مفتوحة هي المسموح بها في الفترة المقبلة، لافتاً إلى ضرورة أن ينتهي الحفل بحلول التاسعة مساء.

وأردف أن الشواطئ الخاصة التابعة لقرى سياحية معينة أو فنادق لا تخضع لقرار الغلق، لأنها تخدم فئة قليلة وتعمل بقواعد وإجراءات احترازية معينة، مؤكداً أنه سيكون هناك تفتيش ورقابة بصورة دائمة من وزارة السياحة على القرى السياحية.

وذكر أنه لن يكون هناك أي قيود على المواصلات العامة أو الخاصة بكل أنواعها، ما عدا حافلات الرحلات المحمَّلة بأعداد كبيرة من الركاب التي ستكون محظورة خلال الفترة المقبلة.