تونس تعلن عن حجر صحي شامل للحد من تفشي وباء كورونا

المصدر: د ب ا

أعلنت الحكومة التونسية اليوم الجمعة عن حجر صحي شامل في كامل البلاد يمتد على مدار أسبوع بدءا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم 16 من الشهر الجاري.

وتهدف الخطوة إلى كسر حلقات العدوى بفيروس كورونا المستجد ولا سيما السلالة البريطانية المتحورة الأكثر تفشيا في البلاد، وفق أعضاء من اللجنة العلمية لمجابهة كورونا.

وتواجه تونس موجة ثالثة من الوباء هي الأقوى منذ ظهور أولى الإصابات بالفيروس في مارس 2020، في ظل ضغط شديد على أقسام العناية المركزة بالمستشفيات العمومية وأعداد متزايدة من الوفيات والإصابات اليومية.