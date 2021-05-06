الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لكورونا في أفريقيا

المصدر: د ب ا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن تباطؤ حملات التطعيم ضد مرض كوفيد-19، وظهور سلالات جديدة، يزيد من خطر حدوث موجة جديدة من الإصابات في أفريقيا.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت المنظمة إن التأخيرات ونقص إمدادات اللقاحات تدفع دولا أفريقية للتراجع أكثر وراء بقية دول العالم في تنفيذ حملات التطعيم ضد كوفيد-19، ولا تشكل القارة الآن سوى 1% من اللقاحات التي تم إعطاؤها على مستوى العالم، متراجعة من 2% قبل أسابيع قليلة.

وسلطت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة على التنازل عن براءة اختراع اللقاحات بأنه قد يكون "تغيير لقواعد اللعبة".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه في ظل انتشار سلالات جديدة، وتدني مستويات التطعيم، وسأم السكان من الالتزام بإجراءات الوقاية، وتخفيف القيود، باتت ظروف تفش جديدة قائمة.