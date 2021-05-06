السعودية تتوسع في اللقاحات ومصر والجزائر تسعفان تونس بالأكسجين

المصدر: دبي، تونس - البيان

تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس «كورونا» المعطاة في المملكة العربية السعودية حاجز الـ 10 ملايين جرعة حتى الآن، بعد التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف المناطق، عبر 587 مركزاً، تم تجهيزها بمختلف متطلباتها، وتشهد إقبالاً للحصول على اللقاح.

وبينت وزارة الصحة السعودية أن تطبيق «صحتي» أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح، وحثت الجميع على سرعة المبادرة، للحصول على اللقاح عبر المراكز المنتشرة في مناطق المملكة كافة، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

وجدّدت التأكيد على أن جميع الجهات خصوصاً القطاع الخاص يُقدم اللقاح مجاناً إسهاماً منهم في هذه الحملة الوطنية، لافتة إلى أن جميع مراكز اللقاح متاحة في التطبيق لتمكين المواطنين والمقيمين من معرفة المراكز القريبة، وحجز المواعيد في الأوقات المناسبة لهم.

مساعدة لتونس

وإلى تونس وصلت اليوم طائرتان عسكريتان مصريتان محملتان بكمية من الأكسجين، والمستلزمات الطبية الضرورية لمجابهة فيروس «كورونا».

وقال الملحق بالدائرة الدبلوماسية بالرئاسة التونسية وليد الحجام: إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر إرسال المساعدات، بعد التنسيق مع الرئاسة في تونس.

وتأتي المبادرة المصرية بعد أيام من استلام تونس ثلاث شحنات أكسجين قادمة من الجزائر، عبر المعبر الحدودي «بوشبكة» التابع لمدينة القصرين.

وبلغ حجم الشحنات الجزائرية المستلمة 180 ألف لتر من الأكسجين، فيما تتواصل الاتصالات بين تونس والجزائر في هذا المجال، نظراً للنقص الحاصل في الأكسجين بمستشفيات تونس نتيجة للضغط الشديد، بعد أن امتلأت أجنحة الرعاية الفائقة بالمصابين.

سبوتنيك V

في الأثناء، كشف السفير الروسي لدى الجزائر أن شحنات جديدة من لقاح سبوتنيكV ستصل إلى الجزائر في مايو ويونيو المقبلين.

وأوضح السفير أن عقد الجزائر ينص على اقتناء 500 ألف جرعة، مشيراً إلى أنه ليس هناك توقيع على عقد جديد من أجل اقتناء جرعات جديدة، لكن هناك مباحثات بين الجزائر وروسيا.

وأشار إلى أن مصنع إنتاج لقاح «سبوتنيك-V» الذي سيكون في الجزائر، أنشأ لتلبية حاجات البلاد من اللقاح، وإذا كان هناك فائض يمكن للجزائر تصديره.

وأضاف إن مصانع «سبوتنيك V» باشرت الإنتاج في دول عدة، منها كازاخستان بيلاروسيا وصربيا.

مصر.. الأردن

قالت الدكتورة هبة والي، رئيسة الشركة المصرية لإنتاج اللقاحات «فاكسيرا»، إن عدد من حصلوا على اللقاح تخطى مليون شخص على مستوى الجمهورية، وحصل على التطعيم من خلال مركز «فاكسيرا» نحو 7 آلاف شخص.

وأشارت هبة، خلال لقاء خاص ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قضائية «إكسترا نيوز»، أمس الخميس، إلى أن المركز يستقبل المواطنين على مدار اليوم من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء خلال شهر رمضان.

وفي الأردن، زُودت مراكز الإصلاح والتأهيل بـ 3 آلاف جرعة من اللقاح، سيبدأ إعطاؤها إلى النزلاء اعتباراً من أمس، وفق مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد عمّار القضاة، الذي تحدث عن إعطاء المطعوم لألفي نزيل بمراكز الإصلاح والتأهيل، وأمس تم التنسيق مع المركز الوطني (للأمن وإدارة الأزمات) وتزويدنا بـ 3 آلاف مطعوم جديد سنبدأ في إعطائه للنزلاء بدءاً من أمس الخميس، وفق ما نقلته قناة المملكة.