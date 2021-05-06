نتائج إيجابية لتجارب موديرنا حول جرعة ثالثة من لقاحها

المصدر: أ ف ب

نشرت مجموعة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية الأربعاء النتائج الإيجابية الأولى المتعلقة بتجارب نسخة معدلة من لقاحها تم تطويرها خصيصا ضد المتحور الجنوب أفريقي من فيروس كورونا، وكذلك تأثير جرعة ثالثة من لقاحها الأولي المضاد لكوفيد-19.

وقال ستيفان بانسيل رئيس شركة موديرنا في بيان "شجعتنا هذه البيانات الجديدة التي تعزز ثقتنا في فكرة أن استراتيجيتنا الخاصة بتعزيز الجرعات يجب أن توفر الحماية ضد هذه المتحورات الجديدة".

وشارك أربعون شخصا ممن تلقوا جرعتين من لقاح موديرنا قبل ستة إلى ثمانية أشهر من هذه التجارب، فيها.

وتلقى البعض جرعة ثالثة من تركيبة جديدة تم تطويرها ضد النسخة الجنوب أفريقية فيما تلقى البعض الآخر جرعة ثالثة من اللقاح الاساسي.

وقالت موديرنا إن هذين الخيارين "زادا من مستويات الأجسام المضادة ضد السارس-كوف-2 ونسختين (من الفيروس) مثيرتين للقلق" والجنوب أفريقية والبرازيلية.

وأضافت أن تركيبة اللقاح التي تم تطويرها خصيصا ضد النسخة الجنوب أفريقية من فيروس كورونا كانت أكثر فعالية من اللقاح الأصلي ضدها.

وهناك بحث مرتبط بخيار آخر، وهو جرعة تحتوي على اللقاح الأصلي والتركيبة الجديدة، لكن لم يتم الكشف عن نتائج بشأنه حتى الآن.

ولقاح موديرنا يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال.

وقال بانسيل إن هذه التقنية "تسمح بالتصنيع السريع للقاحات المرشحة التي تشمل المتحورات الرئيسية للفيروس، ما قد يسمح بتطوير أسرع للقاحات بديلة في المستقبل" ضد المتحورات الجديدة المحتملة.

