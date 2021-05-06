تلقيح روسي ضد كورونا من 3 جرعات يدخل مرحلتي التجارب السريرية الأولى والثانية

المصدر: البيان الإلكتروني

يجري المركز الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية للتطعيم بثلاث جرعات ضد فيروس كورونا باستخدام عقار "Epivakkorona".

وأوضح رئيس قسم الأمراض حيوانية المنشأ والأنفلونزا، ألكسندر ريجيكوف، على موقع "إنستغرام" أمس الأربعاء، أن تجارب التطعيم ثلاث مرات بلقاح "إبيفاككرونا" تم إجراؤها على الحيوانات لأول مرة في مايو 2020، ولا تزال قيد المراقبة.

وأكد ريجيكوف أن أكثر من 90% من الناس الذين تلقوا لقاح "Epivakkorona" تتشكل لديهم مناعة ضد فيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن لقاح "Epivakkorona" هو ثاني لقاح روسي يتم تسجيله، في أكتوبر العام الماضي.

وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يوم 11 أغسطس العام الماضي، وهو لقاح "سبوتنيك v".

وفي وقت لاحق سجلت روسيا لقاح "كوفيفاك" الذي طوره مركز "تشوماكوف" الروسي على أساس الفيروس الحي المحيد SARS – CoV – 2 .