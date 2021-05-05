مصر تشدد إجراءات مواجهة تفشي كورونا

المصدر: وكالات

قررت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، تشديد إجراءات مواجهة تفشي وباء "كوفيد-19"، وذلك بتقليص مواعيد عمل المقاهي ودور السينما والمطاعم لتغلق في التاسعة مساء بدلا من الواحدة صباحا، بجانب إغلاق الشواطئ والمتنزهات العامة ولمدة أسبوعين بداية من غد الخميس.

وأعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم، أنه تقرر اعتبارا من غد الخميس ولمدة أسبوعين تعديل مواعيد "غلق المحال والمولات والمقاهي ودور السينما وما يماثلها من الساعة 9 مساء"، مضيفا أنه تقرر "حظر الاجتماعات أو المؤتمرات أو الفعاليات الفنية أو الاحتفالات في جميع المنشآت".

وأوضح أيضا أنه سيتم منع حركة حافلات الرحلات خلال تلك المدة من أجل تجنب انحدار الوضع الوبائي إلى الأسوأ.

من ناحية أخرى شجع مدبولي المواطنين على ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في ظل تلقي حوالي مليون مواطن فقط للقاح حتى الآن، وفقا لتصريحات رئيس الحكومة.

وفي سياق متصل قال وزير الأوقاف في مصر، الدكتور محمد مختار جمعة، بأن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وافقت على إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، وبذات ضوابط مواجهة كورونا، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات.

واليوم وافق وزير الأوقاف، على إقامة صلاة عيد الفطر المقبل، مؤكدا أن الوزارة ما زالت تعمل على تحديد الشروط والضوابط والأماكن التي ستقام بها الصلاة، وفقا للأعداد التي يسمح بها لتحقيق شرط التباعد الاجتماعي، بحسب "بوابة الأهرام".

وأكد الوزير اليوم على أنه سيتم التشديد على مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بالمصلين وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد.

وتكثيف العمل على النظافة والتعقيم المستمرة للمساجد من جانب العاملين في المسجد، وكذلك تحديد ضوابط وإجراءات صارمة تتعلق بأئمة المساجد والعاملين الإداريين.

وشدد على أنه في حال مخالفة التعليمات في أي من المساجد، تتخذ الوزارة إجراءات صارمة، تصل إلى إغلاق المساجد ومحاسبة المقصرين.

وأشار الوزير إلى التشديد على العاملين بعدم فتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات في المساجد للحد من تفشي فيروس كورونا.