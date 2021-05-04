حاكم فلوريدا يعلن رفع جميع قيود كورونا

المصدر: أ ف ب

رفع حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس الاثنين وبشكل فوري جميع قيود كوفيد-19 المعمول بها، مشيرا الى فعالية اللقاحات وتوافرها في الولاية.

ووقع ديسانتيس قانونا يلغي أوامر الطوارئ المحلية بفرض قيود بسبب كوفيد-19، لكنه يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو، ثم وقع أمرا تنفيذيا آخر يغطي المدة من الآن حتى موعد سريان القانون.

وقال الحاكم الجمهوري في مؤتمر صحافي "هذا هو الأمر البديهي الذي يتوجب فعله"، في إشارة الى تراجع أعداد الإصابات والوفيات مع استمرار حملة التحصين.

وتلقى نحو تسعة ملايين شخص في فلوريدا التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفقا لوزارة الصحة الأميركية.

وأضاف الحاكم "في هذه المرحلة هناك أشخاص لم يتم تلقيحهم لكن بالتأكيد ليس بسبب نقص الإمدادات أو عدم توافر اللقاح".

ووفرت الولاية الجمعة اللقاح لكل من تزيد أعمارهم على 16 عاما بدون حاجة الى إثبات الإقامة في الولاية، وهو اجراء كان متبعا منذ يناير لمواجهة الاقبال الكبير في بداية حملة التلقيح.

وأتاح هذا الاجراء تلقيح المهاجرين غير الشرعيين الذين واجهوا صعوبة سابقا في إثبات إقامتهم، وضمنيا شجع الأمر ما يسمى "سياحة اللقاحات" مع زيارة العديد من الراغبين بتلقي اللقاح للولاية.

وتتوافر لقاحات "فايزر" و"موديرنا" و"جونسون اند جونسون" بدون موعد مسبق في مراكز فدرالية واخرى تابعة للولاية وللمقاطعات، اضافة الى الصيدليات والمتاجر.