200 مخالط لمصاب بـ«السلالة الهندية» في مدينة أردنية

المصدر: عمان - وكالات

قامت فرق التقصي الوبائي بسحب 200 عينة لمخالطي المصاب بـ «السلالة الهندية» في الزرقاء.

وقال مدير صحة الزرقاء الدكتور خليل الرواحنة في تصريح إعلامي: «إننا بانتظار نتائج العينات في قادم الساعات». وبيّن الرواحنة أن العينات سحبت للعاملين في مصنع الحديد في لواء الهاشمية.



وكان وزير الصحة الأردني فراس الهواري أعلن، السبت، عن تسجيل 3 إصابات بالسلالة الهندية من فيروس كورونا في المملكة. وقال في تصريحات لقناة «المملكة»، إن الإصابات سجلت لأشخاص لم يسافروا، مضيفاً أن «المصابين بالسلالة الهندية في حالة صحية جيدة».



وقال الهواري إنه «تم تسجيل حالتين في عمّان وواحدة في الزرقاء (على بُعد 23 كلم شمال شرق العاصمة) لأشخاص لم يسافروا، ما يؤكد أن ظهور الحالات المتحورة ليس بالضرورة أن تكون قد أتت من الخارج وإنما نتيجة التكاثر النوعي». وقرر الأردن، الأحد الماضي، وقف الرحلات الجوية مع الهند.



وكانت العراق أول دولة عربية تعلن اشتباهها برصد إصابات بالسلالة الهندية على أراضيها. وأعلنت السلطات العراقية، الخميس، وضع 21 شخصاً في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بالسلالة الهندية، وهم من أقارب حالة مشتبه بها عادت من الهند مؤخراً.



وأعل عدد من الدول العربية، مؤخراً، وقف استقبال المسافرين القادمين من الهند، تحسباً من تفشي السلالة الهندية من الفيروس الفتاك على أراضيها.



وقال مستشارون دوليون إنهم يعملون على تحديد الطفرات على الفيروس، ولا يرون سبباً حالياً للاعتقاد بأنها تنتشر أو تمثل خطورة كبيرة.