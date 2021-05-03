الكويت تمنع الذين لم يتلقوا اللقاح من السفر

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر مجلس الوزراء الكويتي عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية مالم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح ويستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم اعتبارا من يوم السبت 22/5/2021 مع استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين.

وأعلن مركز التواصل الحكومي لدولة الكويت عبر حسابه بتويتر عن شروط التحصين..

- من حصل على جرعتين ومضى على جرعته الثانية أكثر من أسبوعين.

- من حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من 5 أسابيع.

- من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أسبوعين.