بنغلاديش تمدد قيود كورونا مرة أخرى حتى 16 مايو

المصدر: د ب ا

صرح مسؤول في بنغلاديش اليوم الاثنين بأنه تقرر تمديد الإغلاق العام لـ 11 يوما أخرى، لمواجهة الارتفاع الحاد في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الحكومي خندكر أنوار الإسلام، بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، إن القيود المفروضة منذ الشهر الماضي ستظل سارية حتى 16 مايو.

وقال إنه سيتم السماح لوسائل النقل العام بالعمل على نطاق محدود فقط داخل البلدات والمدن، مضيفا أن جميع خدمات الحافلات طويلة المسافات والقطارات والعبارات ستظل متوقفة.

وكانت الحكومة قد فرضت في الخامس من أبريل الماضي إغلاقا أوليا لمدة تسعة أيام، شمل إغلاق المكاتب ومراكز التسوق ووسائل النقل في جميع أنحاء بنغلاديش.

وجرى بعد ذلك تمديد الإغلاق مرة تلو الأخرى حتى الأربعاء، وذلك رغم انخفاض معدل الإصابات والوفيات بصورة طفيفة في الأسبوع الماضي.

وتم الأسبوع الماضي السماح للمراكز التجارية بالعمل وفق الإرشادات الصحية لإتاحة التسوق قبل عيد الفطر، الذي سيصادف منتصف الشهر الجاري.

وحذر المتحدث من أنه سيتم إغلاق مراكز التسوق إذا لم يكن هناك التزام بالقواعد الصحية.