خطوة جديدة نحو التعافي.. السعودية تفتح باب السفر أمام 3 فئات

المصدر: الرياض، مسقط - البيان، وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، أنها ستسمح لثلاث فئات من مواطنيها بالسفر خارج البلاد بدءاً من 17 مايو، بعد أكثر من عام على وضع قيود للسفر بسبب تفشي جائحة «كورونا».

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بشأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين السعوديين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

وحدد بيان الوزارة ثلاث فئات، الأولى: المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا). الثانية: المواطنين المتعافين من فيروس «كورونا»، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

الفئة الثالثة: المواطنين السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر "كوفيد 19" خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

لا تهاون

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.

وأوضح أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وحث المصدر المسافرين إلى أهمية مراعاة الإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى، تفاديا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم، وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة، التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع، بحسب ما يُعلن بشكل دوري من الجهات المختصة.

وقدمت المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 34 مليونا أكثر من تسعة ملايين جرعة من اللقاح حتى الآن. وسجلت السعودية حتى الآن أكثر من 419 ألف إصابة بالفيروس، وقرابة 7 آلاف حالة وفاة.

وكانت السلطات السعودية أعلنت الشهر الماضي أنها ستسمح فقط للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» بأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة خلال شهر رمضان.

إجراء عماني

في الأثناء، ذكرت وكالة الأنباء العمانية نقلاً عن اللجنة العليا لمحاربة فيروس «كورونا» أن السلطات ستحظر حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء وحتى الرابعة فجراً في الفترة بين 8 و15 مايو.

وستحظر سلطنة عمان أيضاً الأنشطة التجارية طوال اليوم خلال نفس الفترة باستثناء متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات. وستسمح بخدمات التوصيل للمنازل لجميع البضائع.