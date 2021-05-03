الهند تكافح توحّش «كورونا».. والمساعدات الدولية تتدفق

المصدر: دبي- البيان- عواصم - وكالات

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم عتبة الـ 152مليوناً حتى أمس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات، التي جرى إعطاؤها 1.15 مليار جرعة، لكن الهند تشد أنظار العالم أجمع، نظراً للتفشي الواسع والسريع فيها، خصوصاً السلالة المتحورة، الأمر الذي دفعها لإعلان عزمها إطلاق حملة تطعيم شاملة، عبر استخدام اللقاح الروسي «سبوتنيك V».

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية أن إجمالي الإصابات في العالم وصل إلى 152 مليوناً و206 آلاف حالة، في حين ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين، و193 ألف حالة. وأظهرت بيانات وكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه جرى إعطاء مليار و152 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند وبريطانيا وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات، التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الهند والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وروسيا.

تطعيم بـ«سبوتنيك V»

وتبقى الهند في الآونة الأخيرة أشد الدول معاناة من الوباء، حيث تواجه ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات والوفيات، حيث سجلت في آخر حصيلة يومية مجدداً أكثر من 400 ألف إصابة، و3500 حالة وفاة بسبب الوباء، فيما بلغ إجمالي الإصابات في الهند منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 19 مليون إصابة، وتجاوزت حصيلة الوفيات الـ 211 ألف حالة، وتواصل تلقي مساعدات طبية من دول عدة، تهدف إلى تخفيف الضغوط عن مستشفياتها المكتظة بالمرضى وسط انقطاع في الأكسجين.

وفي هذا السياق، أعلنت الهند عزمها إطلاق حملة تطعيم شاملة باستخدام اللقاح الروسي «سبوتنيك V»، وقالت الشركة الهندية لمختبرات الأدوية دكتور ريدي، إنها تستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد «كورونا» في غضون الأيام العشرة المقبلة بلقاح «سبوتنيك V». ونقلت وكالة «تاس» أمس، عن مسؤول رفيع في الشركة، إنه تم استلام الدفعة الأولى من اللقاح الروسي، وأوضح أن الهند تنتظر وصول الدفعة الثانية.

وحتى الآن، تم تلقي نحو 150 مليون جرعة لقاحية في الهند، أي ما نسبته 11,5 في المئة فقط من إجمالي عدد السكان، فيما يقتصر عدد الذين تلقوا جرعتي اللقاح على نحو 25 مليوناً.

مساعدات

في الأثناء، تسارع دول من جميع أنحاء العالم لمساعدة الهند في تخفيف الأزمة، وحطّت أمس، في نيودلهي طائرة شحن أرسلتها فرنسا محمّلة بـ28 طناً من التجهيزات الطبية، تشمل 8 مولدات أكسجين عالية القدرة، مخصصة لتحويل الهواء إلى أكسجين طبي للمستشفيات. وقالت وزارة الخارجية التايوانية: إن الدفعة الأولى من مساعدات تايوان للهند غادرت إلى نيودلهي، وتتألف من 150 مكثفاً للأكسجين، و500 أسطوانة أكسجين.