فقدان حاسة السمع أحدث أعراض الإصابة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي في مصر إن هناك عرضاً جديداً للإصابة بفيروس كورونا أضيف إلى الأعراض الشائعة وهو فقدان خاسة السمع.

وأضافت «أنور» خلال مداخلة هاتفي في برنامج «الآن» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تعامل مصر مع الموجة الأولى كان ممتازاً واستطعنا السيطرة على الأمر، لذلك نتمنى استغلال هذا في الحفاظ على السيطرة على الوضع حتى لا نخرج من الموجة الثالثة بعدد حالات كبير مثلما حدث في بعض الدول مثل الهند.

وعن أعراض فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة فقالت: «أعرا ض الإصابة بفيروس كورونا شهدت تغيرًا، ففي الموجة الأولى كانت الأعراض عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة والسعال وضيق التنفس لذلك كانت الأمور واضحة، لكن مع ظهور تحورات في الفيروس بدأت الأعراض تختلف ويظهر منها أنماط جديدة».

وتابعت: «درجة الحرارة خلال أعراض الموجة الثالثة ليست مرتفعة للغاية، الأمر الذي يشكل خطورة لصعوبة اكتشاف الإصابة نتيجة ضعف العرض»، موضحة أنه إذا ظهر أي عرض غريب مثل ألم الحلق أو الحرارة أو الإرهاق الزائد وتشويش الرؤية أو احمرار العين فليتوجه للطبيب فورًا.

وأشارت إلى أنه : «لم يعد فقدان حاستي الشم والتذوق فقط من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بل إن فقدان حاسة السمع أيضًا أصبح من أعراض الإصابة، لذلك إذا ظهرت هذه الأعراض لا بعد من الشك في احتمالية الإصابة».