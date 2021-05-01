لماذا استهدفت الهند بالمرحلة الأولى من تطعيم كورونا الأشخاص من 18 حتى 44 سنة؟

المصدر: نيودلهي - وفاء فاروق

أعلنت الحكومة الهندية بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للأشخاص فوق سن 18 عاماً حتى سن 44 عاماً.

وجاء هذا الإعلان في ختام اجتماع ترأسه رئيس الوزراء ناريندرا مودي على خلفية ارتفاع لا هوادة فيه في حالات الفيروس التاجي خلال الأيام الماضية.

وجاء القرار بعد يوم واحد من كتابة رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ إلى خليفته الحالي ناريندرا مودي مذكرة يوصي فيها بالسماح للولايات بمرونة أكبر في إدارة اللقاحات وتحديد فئات العاملين في الخطوط الأمامية للتطعيم حتى لو كانوا دون سن 45 عاماً وهو العمر النهائي الحالي.

وقد تم تمكين الولايات من الحصول على جرعات إضافية من اللقاح مباشرة من الشركات المحلية المصنعة بالإضافة للجرعات الواردة من الخارج والتي تم بالفعل توزيعها على ولايات الهند لتطعيم المجموعات ذات الأولوية كما أنه سيتم توفير 50 في المائة من إمدادات اللقاح مباشرة في السوق المفتوحة وحكومات الولايات لبرنامج التطعيم.

شفافية

وأعلنت الحكومة أن المصنعين سيقدمون بشفافية إعلاناً مسبقاً لسعر العرض بنسبة 50 في المائة الذي أكبر في إدارة اللقاحات وتحديد فئات العاملين في الخطوط الأمامية للتطعيم حتى لو كانوا دون سن 45 عاماً وهو العمر النهائي الحالي وقد تم تمكين الولايات من الحصول على جرعات إضافية من اللقاح مباشرة من الشركات المحلية المصنعة بالإضافة للجرعات الواردة من الخارج والتي تم بالفعل توزيعها على ولايات الهند لتطعيم المجموعات ذات الأولوية.

كما أنه سيتم الآن توفير 50 في المائة من إمدادات اللقاح مباشرة في السوق المفتوحة وحكومات الولايات لبرنامج التطعيم التي تقدم مجاناً للسكان المؤهلين سيما في مجال الرعاية الصحية، وعمال الخط الأمامي.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للقاحات، في المرحلة الثالثة إلى تحرير تسعير اللقاحات وتوسيع نطاق تغطية اللقاحات ومن شأن ذلك أن يزيد من إنتاج اللقاحات فضلاً عن توافرها مما يحفز مصنعي اللقاحات على زيادة إنتاجهم بسرعة، فضلاً عن اجتذاب مصنعين جدد للقاحات محليين ودوليين كما سيجعل التسعير والشراء والأهلية وإدارة اللقاحات مفتوحة ومرنة، مما يسمح لجميع أصحاب المصلحة بالمرونة للتخصيص للاحتياجات المحلية والديناميكية.

قرارات

وجاءت القرارات في الوقت الذي اكتسب فيه القلق بشأن الزيادة الكارثية في عدد الإصابات وردود الأفعال العالمية حولها والتي كان من بينها قرار بريطانيا أن الهند تضاف إلى «قائمتها الحمراء» حظر جميع الوافدين من هذا البلد باستثناء مواطني المملكة المتحدة أو الأيرلنديين، الذين يجب أن يدفعوا للإقامة في فندق الحجر الصحي الذي وافقت عليه الحكومة لمدة 10 أيام عند عودتهم.