مصر تعلن عدد إصابات فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرةً إلى وفاة 61 حالة جديدة متأثرةً بالمرض.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان المصرية للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خروج 765 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 170773 حالة حتى أمس.

وقال مجاهد، بحسب ما ذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 227552 من ضمنهم 170773 حالة تم شفاؤها، و13339 وفاة.