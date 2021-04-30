السعودية: المنحنى الوبائي لإصابات كورونا يمر بمرحلة تذبذب

المصدر:
  • (د ب أ)
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يشهد المنحنى الوبائي لإصابات كورونا في السعودية مرحلة تذبذب مسجلا 1056 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، بعد أن سجل خلال اليومين الماضيين  1026 حالة و 1062 حالة على التوالي
 
وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض (كوفيد- 19) في المملكة إلى 417 ألفا و363 حالة مؤكدة،  ، بزيادة 1056 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 1026 حالة  .  
وتم تسجيل 1071 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 400 ألفا و580 حالة  ، (96 % من إجمالي الإصابات المسجلة).
 
كما أعلنت الوزارة تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6957 حالة وفاة.
 
وبلغ إجمالي الحالات النشطة 9826 حالة، منها 1335 حالة حرجة.    
 

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