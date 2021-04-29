الهند.. مريض كورونا "العجوز" يضحي بحياته لإنقاذ شخص أصغر سناً

المصدر: البيان الإلكتروني

ضحى مريض مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 85 عامًا بسريره بإحدى مستشفيات الهند، بعد "رؤية امرأة تتوسل للحصول على مكان لزوجها البالغ من العمر 40 عامًا".

وذكرت صحيفة "نيوزيوك" نقلا عن وسائل إعلام محلية أن نارايان دابالكار، وهو عجوز مصاب بفيروس كورونا، كان يتلقى العلاج في منطقة ناجبور بولاية ماهاراشترا، وهي واحدة من الولايات الخمس الأكثر تضررًا وتحتل المركز الثاني من حيث الاكتظاظ بالسكان في الهند.

وقالت آساواري كوثيوان، ابنة دابالكار: "لقد أصيبت عائلتنا بأكملها بفيروس كورونا، وفي 16 أبريل أجرينا فحصا لوالدي لتأتي النتيجة إيجايبة ويبدأ علاجا في المنزل"

وتابعت: " في 22 أبريل انخفض مستويات الأوكسجين عنده بنسبة كبيرة، وبعد مجهودات كبيرة تمكنا من الحصول على سرير له في قسم معالجة مرض كوفيد-19" في إحدى المستشفيات.

وأردفت: "لكن والدي أصر بعد ساعتين من دخوله إلى المستشفى إلى العودة إلى المنزل رغم تأكيد الأطباء على حالته الحرجة، مفضلا ترك مكانه لذلك المريض الذي كانت زوجته تتوسل الأطباء دون جدوى لعدم وجود شاغر".

ولفتت آساوراي إلى أن والدها كان يفضل أن تكون لحظاته الأخيرة في منزل العائلة، مشددا على أن عاش ما يكفي من العمر، قائلا لهم: "لقد عشت حياتي بالفعل، وأفضل أن أتركها للقدر بدلاً من حجز السرير لمدة يومين إلى ثلاثة أيام على حساب مريض أصغر سناً".

وأشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي في الهند بدابالكار واعتبروه رمزا للشجاعة والتضحية، وفق "قناة الحرة".

تجدر إلى الإشارة إلى أن الهند تسجل أرقاما قياسية في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فقد وصل عدد الضحايا إلى 200 ألف، أمس الأربعاء، بعدما أودى الوباء بحياة أكثر من 3 آلاف في الساعات الـ 24 الأخيرة، في عدد يسجل للمرة الأولى، حسب أرقام رسمية.