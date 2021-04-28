مصر: في هذه الحالة سنضطر إلى الإغلاق

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، أن مصر تمرُّ بالموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحاً أن هناك تزايداً ملحوظاً في أعداد الإصابات والوفيات، وأنه في حال عدم التزام الشعب بالإجراءات الوقائية ستضطر الدولة إلى الإغلاق.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الفضائية المصرية، إن الدولة حريصة بشكل كبير على التوازن الدقيق بين الحالة الوبائية ومصلحة المواطنين الصحية وحياتهم وبين الحالة الاقتصادية.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية على ضرورة الالتزام الشديد حتى لا تلجأ الدولة إلى الإغلاق، مشيراً إلى أنه كلما تزايدت الأعداد زاد الضغط على القطاع الطبي.

وأوضح أن لجنة إدارة الأزمة منعقدة بشكل دائم ليل نهار، وإذا احتاج الأمر إلى إجراءات جديدة سيتم اتخاذها على الفور، مؤكداً ضرورة الوقاية التي تغني عن العلاج، ونافياً وجود أي مشكلة مالية لتمويل الحصول على اللقاحات.