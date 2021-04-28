مختبرات بايونتيك "واثقة" من فاعلية لقاحها ضد المتحور الهندي لكورونا

المصدر: أ ف ب

قال مؤسس مختبرات بايونتيك ومديرها أوغور شاهين الأربعاء إنه "واثق" من فعالية اللقاح الذي طورته شركته بالتعاون مع مجموعة فايزر الأمريكية، ضد النسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا.

وأضاف : رغم أن "اختبارات" ما زالت جارية، فإن "المتحور الهندي لديه طفرات أجرينا عليها دراسات في السابق ولقاحنا فعال ضدها، ما يجعلنا واثقين" من ذلك، كما أضاف شاهين في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أنه تم رصد المتحور "بي.617.1" المعروف باسم المتحور الهندي نظرًا لأول ظهور له في الهند، في "17 دولة على الأقل" بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتابع شاهين أن التلقيح ضد كوفيد-19 سيشكل "حصنا سيصمد، أنا متأكد من ذلك".

واوضح أن شركة بايونتيك اختبرت بالفعل لقاحها على أكثر من 30 متحورا، وحصلت في كل مرة على "استجابة مناعية كافية".

كما أعلن مدير الشركة الألمانية الناشئة المتخصصة في تقنية الحمض النووي المرسل والتي أصبحت رائدة عالميًا في التحصين، أن لقاحها المستخدم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ ديسمبر الماضي، سيحصل قريبًا على موافقة السلطات الصحية الصينية.

وأوضح "لا تزال هناك بعض التساؤلات التي نجيب عليها" و"من المحتمل جدًا الحصول على تصريح بحلول يوليو".

وأعرب عن تأييده لتخفيف القيود المفروضة على الذين تم تطعيمهم، لكن "لا ينبغي أن يحدث ذلك بسرعة كبيرة" حتى لا يحصل تباين يثير استياء الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحا.

واعتبر شاهين إنه عندما يتم تطعيم 50 إلى 60% من الأوروبيين بحلول نهاية مايو أو خلال يونيو فإن مثل هذا التخفيف "المنطقي علميًا" سوف "يمتد إلى جزء كبير من السكان".