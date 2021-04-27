أمريكا .. لا حاجة للملقحين لوضع كمامة في الخارج

المصدر: ا ف ب

قالت السلطات الصحية الأمريكية الثلاثاء إن الأمريكيين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا لم يعودوا في حاجة إلى وضع كمامة عندما يكونون في الخارج إلا في الأماكن المزدحمة.

وأوضحت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) "إذا تلقيتم اللقاح بجرعتيه وترغبون في المشاركة في تجمع صغير مع أشخاص ملقحين وغير ملقحين (...) تظهر البيانات العلمية (...) أنه يمكنكم القيام بذلك بدون كمامة".

وأضافت خلال مؤتمر صحافي "من ناحية أخرى، نواصل التوصية بوضع كمامة في الأماكن الخارجية المزدحمة، مثل الملاعب الرياضية الممتلئة أو الحفلات الموسيقية".

بررت ذلك بحقيقة أنه في هذه الأماكن، قد يكون هناك العديد من الأشخاص غير الملقحين والمعرضين لخطر الإصابة بشكل حاد بكوفيد-19.

وتابعت "اليوم هو يوم جديد يمكننا فيه اتخاذ خطوة إضافية نحو العودة إلى الوضع الطبيعي" قبل تفشي فيروس كورونا.

وتقدر "سي دي سي" أن غير الملقحين يمكنهم التنزه أو ممارسة الجري أو ركوب الدراجات مع أفراد أسرهم أو المشاركة في "تجمعات صغيرة" في الخارج مع أشخاص ملقحين بدون وضع كمامة. لكن عليهم دائما تغطية وجوههم في حال وجود أشخاص غير محصنين.

ووفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تلقى 42,5 في المئة من سكان الولايات المتحدة، أي ما يعادل أكثر من 140 مليون شخص، جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات الثلاثة المصرح بها في البلاد (فايرز/بايونتيك وموديرنا وجونسون أند جونسون).