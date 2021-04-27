وزارة الصحة المصرية تحدد الأماكن الأكثر إصابة بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

حددت وزارة الصحة المصرية، الأماكن التي تنتشر بها عدوى فيروس "كورونا" المستجد، محذرة من التواجد فيها دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقالت وزارة الصحة، في منشور لها، إن "أكثر الأماكن انتشارا لفيروس كورونا هي المتاجر والمولات والكيدز إريا والجيم" من الأماكن المغلقة، وكذلك المسارح والسينما والمؤتمرات في القاعات المغلقة وصالونات الحلاقة والتجميل".

وأضافت أن "المقاهي والكافيهات والمطاعم وقاعات الأفراح والمناسبات كلها أماكن يفضل إن وجد المواطنون بها أن يتبعوا الإجراءت الاحترازية قدر الإمكان لأنها فرصة لانتشار العدوي".

وأعلنت هيئة الدواء المصرية، أمس الاثنين، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك" الصيني المضاد لفيروس "كورونا" كوفيد-19.

وكانت الحكومة المصرية، وقّعت يوم الأربعاء الماضي، اتفاقيتين مع شركة "سينوفاك" الصينية، تحصل مصر بموجبهما على حق تصنيع لقاح "سينوفاك" محليا، كما أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، يوم الخميس، الاتفاق مع شركة "مينافارم" المصرية على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V".