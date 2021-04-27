الهند.. المشافي ممتلئة والجيش يتدخل لإسناد القطاع الصحي

المصدر: نيودلهي - البيان، وكالات

لليوم الخامس على التوالي، سجلت الهند أرقاماً قياسية في عدد الإصابات بوباء كورونا وسط تضاعف العبء على القطاع الصحي ونفاد الأوكسجين الطبي وعدم وجود أسرة خالية بالمستشفيات وحتى أماكن لإقامة الجنازات في مدن من بينها نيودلهي.



وأمرت الهند قواتها المسلحة اليوم الاثنين بالمساعدة في التصدي لارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الوقت الذي تعهدت فيه دول من بينها بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة بتقديم مساعدات طبية عاجلة لمحاولة احتواء حالة طارئة تغمر مستشفيات البلاد.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الوضع في الهند ثاني أكبر دول العالم سكاناً «محزن»، وإن المنظمة أرسلت المزيد من العاملين الصحيين والإمدادات للمساعدة في مكافحة الجائحة.



وقال رئيس أركان الجيش الجنرال بيبين راوات في اجتماع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه سيتم إرسال الأكسجين إلى المستشفيات من احتياطيات القوات المسلحة وإن أفراداً متقاعدين من السلاح الطبي سينضمون إلى المرافق الصحية التي تعالج كوفيد 19.



وفي بعض من أشد المدن تضرراً بما فيها نيودلهي لجأ الناس إلى حرق الجثث في منشآت مؤقتة تقدم الخدمات الجنائزية. وعرضت قناة (إن.دي.تي.في) التلفزيونية لقطات لثلاثة من العاملين بالقطاع الصحي في ولاية بيهار الشرقية يجرون جثة على الأرض لحرقها لنفاد المحفات.



ودفع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات يوماً تلو آخر عائلات المرضى للجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي لبث نداءات من أجل الحصول على إمدادات الأكسجين ومعرفة المستشفيات التي تتوفر فيها أسرّة، فيما مددت سلطات العاصمة نيودلهي إغلاقاً فرضته لمدة أسبوع. وقال عرفان سلماني لوكالة فرانس برس إنه ينتقل من مستشفى إلى آخر في أنحاء نيودلهي على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة بحثاً عن الأكسجين لشقيقته. وسجّلت الهند 352,991 إصابة جديدة و2812 وفاة الاثنين، في أعلى حصيلة لها منذ ظهور الوباء.