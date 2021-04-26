دور السينما تعيد فتح أبوابها في إيطاليا بعد تخفيف القيود

المصدر: د ب ا

أعاد عدد لا حصر له من دور السينما في إيطاليا فتح أبوابها اليوم الاثنين بعد اغلاق استمر لمدة شهر على خلفية إجراءات السيطرة على جائحة كورونا.

احتفلت سينما "بيلتريده" في ميلانو بإعادة فتح أبوابها في وقت مبكر صباح اليوم بعرض الفيلم الكوميدي "كارو دياريو" للمخرج ناني موريتي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) أن التذاكر بيعت بالكامل.

ولم يسمح بدخول السينما سوى لعدة عشرات من المشاهدين. وكان ارتداء الكمامات والحفاظ على حد أدنى من المسافة بين الحاضرين إلزاميا.

خففت الحكومة في روما القيود المفروضة على دور العرض والمسارح ودور الأوبرا وقاعات الحفلات الموسيقى في المناطق ذات معدلات الإصابة المعتدلة بفيروس كورونا اعتبارا من اليوم 26 أبريل.

غير أن المنتقدين حذروا من مخاطر فتح المؤسسات الثقافية.