شاهد.. ممرضة تحارب كورونا بدراجتها في المناطق النائية بكولومبيا

المصدر: البيان الإلكتروني

تقوم ممرضة في كولومبيا بالسفر إلى مختلف المناطق النائية في بلدها على متن دراجتها النارية أو سيرًا على الأقدام لتطعيم الناس.

ووصلت الممرضة أنسيلمو تونوبالا من شعب ميساك إلى محمية السكان الأصليين لتقديم اللقاح، بحسب "يورونيوز".

وتواجه أنسيلمو تونوبالا مهمة صعبة لأن الكثيرين من السكان غير مدركين لجدوى اللقاح المضاد للفيروس التاجي وسط ضعف حملات التوعية.