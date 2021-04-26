احترافية الإمارات في مواجهة «كوفيد 19» رائدة عالمياً

المصدر: استطلاع ـ عصام الدين عوض

أثبتت الإمارات قدرتها على تحدي الأزمات والتصدي لها على أعلى مستوى، مطبقة أحدث المعايير العلمية والعملية، وسطرت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة في تعاملها مع أزمة وباء «كورونا»، كفاءة عالية، حيث جاءت ضمن أكثر الدول أماناً من جائحة «كوفيد 19»، متصدرة المراكز الأولى إقليمياً، وذلك من خلال اعتمادها على معايير عدة، منها كفاءة الحجر الصحي والمراقبة والكشف والاستعداد الجيد والكفاءة الحكومية، إضافة إلى تطبيقها أفضل المعايير العلمية، كما أثبتت في تعاملها مع الأزمة كفاءة عالية تحدثت عنها ووصفتها التقارير الأممية العالمية على أنها الأفضل.

«البيان» زارت مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في الشارقة والتقت عدداً من الأطباء العاملين في المستشفى، حيث تحدثوا عن الديناميكية التي يعملون بها وفق خطط مدروسة، وأكدوا أن الدولة وفرت كافة المعينات التي تمكن الأطباء من ممارسة عملهم بأمان، وقالوا إن دولة الإمارات تعاملت مع الأزمة باحترافية قل نظيرها عالمياً.

نشاط

ويقول الدكتور عمران النويلاتي والذي يعمل بمستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في الشارقة بقسم الأشعة: إن كافة الأطباء بالمستشفى يعملون بجد ونشاط من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمرضى «كوفيد 19»، كما أنه يعمل في قسم الأشعة والذي تتوافر فيه أجهزة حديثة تمكن من التشخيص الدقيق لكافة الحالات، فيتم التدقيق في صور الأشعة ومن ثم إرسال النتائج إلى الطبيب المختص حتى يتمكن بدوره من تشخيص الحالة.

تدابير صارمة

وبدورها قالت الدكتورة إيناس أيمن سرحان طبيبة عامة وتعمل بالمستشفى الميداني بالشارقة: إنها تعمل في المستشفى الميداني بالشارقة منذ افتتاحه في خدمة المرضى ودعمهم وتقديم أفضل العلاجات الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ بدء ظهور الوباء اتخذت إجراءات وتدابير صحية ووقائية صارمة وتعاملت مع الأزمة باحترافية قل نظيرها عالمياً.

رعاية

وقالت الدكتورة ريم نايف طبيبة عامة بالمستشفى الميداني: إن الكادر الطبي بالمستشفى يعمل على تخفيف آلام مرضى «كوفيد 19» من خلال الرعاية الشاملة التي يجدها المرضى، لجهة توفير للعلاجات والغذاء والوجبات الصحية من خلال خبيرة للتغذية .

وأكدت الدكتورة حنين محمد ريان طبيبة عامة ومعالجة لمرضى كورونا بالمستشفى: أنه يتم استقبال المرضى من خلال خطة واضحة يكلف بها كل طبيب حتى يؤدي دوراً مهماً من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى حتى تستقر حالاتهم، كما أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة للتحصين وتوجيه المواطنين للتعامل الأفضل وتجنب الإصابة بـ«كوفيد 19» .

جهود

ويقول الدكتور عبدالله عثمان طبيب عمومي بالمستشفى: إن الإمارات بذلت جهوداً جبارة للقضاء على الجائحة منذ بداياتها واعتمدت العديد من الخطوات النموذجية وعلى رأسها التوعية، فنظمت ورش تدريب على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها والتعامل مع أي طوارئ قد تحدث.

طمأنة

وأوضح الدكتور عبدالله عثمان أن ما زاد اطمئنان المواطنين والمقيمين هو القيادة الحكيمة التي تتعامل بشفافية مطلقة وتؤازرهم دوماً وتطمئنهم بنفسها على جميع المستجدات أولاً بأول وتهدي لهم النصائح من منطلق الأبوة الحانية.