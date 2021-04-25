النيابة العامة السعودية توضح عقوبة من تعمد نقل عدوى كورونا للآخرين

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت النيابة العامة السعودية أن جرائم تعمد نقل عدوى فيروس كورونا تنهض بمجرد تعريض المصلحة المحمية في منظومة الصحة العامة لخطر احتمال حدوث نقل العدوى بأي ممارسات عمدية آثمة في هذا الشأن. وذلك دون اشتراط حصول الضرر عن ذلك، كونها جرائم غير مادية -شكلية- تقوم بمظنَّة حدوث الخطر فضلاً عن تحقق الضرر.

وكل من تعمد نقل عدوى فايروس كورونا للآخرين -دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.

وأشارت النيابة وعبر حسابها الرسمي في تويتر إلى أن من ينقل عدوى فيروس كورونا للآخرين متعمداً يعاقب بالعقوبات الآتية:

- السجن مدة تصل إلى ( 5 ) خمس سنوات.

- غرامة تصل إلى ( 500000 ) خمسمائة ألف ريال.

- إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيا.

- مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة.

- عقوبات للحق الخاص تتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها.