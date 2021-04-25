بارقة أمل.. أكثر من مليار إنسان حول العالم تلقوا اللقاح

المصدر: أ ف ب

ظهرت بارقة أمل في العالم مع تسارع عمليات التلقيح. وأظهر تعداد لوكالة فرانس برس يوم أمس السبت في الساعة 17,45 ت غ، أنه تم على مستوى العالم إعطاء أكثر من مليار جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد، وذلك بعد أقل من خمسة أشهر من بدء أولى حملات التلقيح في ديسمبر.

وبدأت حملة التطعيم في الولايات المتحدة تؤتي ثمارها.

وسمحت السلطات الصحية الأميركية الجمعة باستئناف التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون الأحادي الجرعة والذي يمكن تخزينه في البرّادات المنزلية وبالتالي إيصاله بسهولة إلى الفئات الضعيفة، وفق ما قال خبراء المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأكدت السلطات أن "البيانات المتاحة تشير إلى أنّ خطر الإصابة" بجلطة دموية "منخفض للغاية" لكنّها ستبقى "متيقظة وستواصل التحقيق في هذا الخطر".

وهناك تقدم أيضاً في مجال التلقيح في أوروبا حيث أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة أنها تأمل في أن يتم بحلول يوليو بلوغ هدف تلقيح 70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي، الذي كان متوقعاً في سبتمبر.