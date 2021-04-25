«سأعطيكم جميعاً كورونا».. إسباني ينشر الفيروس فيصيب 22 شخصاً

المصدر: مدريد - وكالات

في حرب العالم مع فيروس كورونا، تظهر حوادث غريبة، ولكن أغربها ما يقوم به أشخاص من ضرر للآخرين، لجهل أو غباء أو هكذا ربما لدوافع سادية. ففي إسبانيا، وجهت السلطات اتهاماً لرجل تجاهل ظهور أعراض «كورونا» عليه، وراح يسعل على زملائه في العمل، قائلاً «سأعطيكم جميعاً فيروس كورونا»، وأصاب 22 شخصاً بالمرض في مكان العمل وفي صالة رياضية، وأصيب أطفال بانتقال العدوى إليهم من مصابين.



وأفادت الشرطة الإسبانية بأنّ تحقيقها بدأ بعد تفشي الفيروس في الشركة، إذ كان الرجل البالغ من العمر 40 عاماً يعمل في جزيرة مايوركا الواقعة على البحر المتوسط. وقالت في بيان إنه قبل أيام من تفشي المرض، ظهرت على الرجل أعراض «كورونا»، ولكنّه رفض اقتراحات زملائه العودة إلى المنزل والعزل الذاتي.



وبعد نهاية دوام عمله، وعندما لم يُظهر الرجل أي تحسن، ذهب لإجراء اختبار «PCR» قبل زيارة لصالة ألعاب رياضية والعودة إلى العمل في اليوم التالي، رغم أن الرؤساء أخبروه بالعودة إلى المنزل بعد أن ظهر ارتفاع درجة حرارته إلى نحو 40 درجة مئوية، إلا أنّ الرجل رفض.



وكان الرجل يتجول في مكان عمله، ويخفض قناع وجهه ويسعل على الناس، قائلاً: «سأصيبكم جميعاً بفيروس كورونا»، وفقاً للشرطة.



في نهاية اليوم، جاءت نتيجة اختبار تفاعل «بوليميراز» المتسلسل إيجابية. ثم تم اختبار زملائه، وحصل خمسة منهم على نتائج إيجابية. وقالت الشرطة إنهم بدورهم أصابوا أقارب وبينهم ثلاثة أطفال.



وفي صالة الألعاب الرياضية التي زارها الرجل، ثبتت إصابة 3 أشخاص وإصابة أفراد أسرهم أيضاً. وذكرت وكالة أنباء «يوروبا برس» الإسبانية أن قاضياً اتهم الرجل، الذي لم تحدد الشرطة هويته، وأفرج عنه السبت في انتظار المحاكمة.