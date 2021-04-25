«كورونا» يهدد حياة آلاف المعتقلين في سجون الحوثي

المصدر: (عدن - البيان)

رفضت ميليشيا الحوثي، أول دفعة من لقاح «كورونا»، فيما حذر تقرير حقوقي من مخاطر تتهدد آلاف المعتقلين، في سجونها مع تفشي الجائحة، وارتفاع أعداد الوفيات بشكل غير مسبوق. وأكّدت منظمة الصحة العالمية، رفض الميليشيا خطتها، بشأن تنفيذ حملة مشتركة لتطعيم الطواقم الطبية ضد فيروس «كورونا» في مناطق سيطرتها، إذ وافقوا في البداية، إلّا أنّ تسليم 10 آلاف جرعة لقاح تعذر، بعدما اشترطت الميليشيا توزيعها بمعزل عن إشراف المنظمة.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، أدهم عبدالمنعم، إن الحوثيين عادوا بعد ذلك لطلب ألف جرعة فقط، مخصصة لـ 500 طبيب، على أن يجري تطعيمهم تحت إشرافهم بمقر وزارة الصحة، واصفاً ذلك بالتصرف الغريب وغير المبرّر.

إلى ذلك، حذّرت تقارير حقوقية، من مخاطر حقيقية تتهدد آلاف المعتقلين في سجون الميليشيا مع تفشي فيروس «كورونا» بشكل كبير في مناطق سيطرتها ووصوله إلى السجن المركزي، وارتفاع معدل الوفيات بشكلٍ غير مسبوق.