روسيا تشهد استقرارا في عدد الإصابات والوفيات بكورونا

المصدر: وام

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا استقرارا لكلا المؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي عن تسجيل أقل من تسعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا ولليوم السابع على التوالي بـ "8828 " إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، مقارنة بـ 8840 إصابة في اليوم السابق، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها أربعة ملايين و753 ألفا و789 إصابة ، فيما لا يزال مؤشر الوفيات جراء الوباء عند مستوى 400 حالة لليوم الرابع على التوالي بواقع 399 حالة وفاة خلال اليوم الأخير "مقابل 398 وفاة أمس الجمعة و397 وفاة الخميس و399 وفاة الأربعاء"، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد 107 آلاف و900 حالة وفاة، بالإضافة الى تماثل 9254 شخصا ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و380 ألفا 468 شخصا، مع بقاء 265 ألفا و421 حالة نشطة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على الاقاليم الروسية، حيث تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو التي تعتبر بؤرة تفشي الوباء "2541 إصابة" والمناطق المجاورة للعاصمة "596 اصابة "، بالإضافة إلى إجراء حتى اليوم أكثر من 127.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 336 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.