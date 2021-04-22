لقاح فرنسي نمساوي لكورونا يدخل مرحلة التجارب الأخيرة

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة فالنيفا الفرنسية النمساوية المطورة للقاحات، أمس، أنها بدأت تجارب المرحلة الثالثة والأخيرة على لقاحها المضاد لكوفيد-19 قبل نيل موافقات الهيئات التنظيمية.

والدراسة، التي حملت اسم "كوف كومبير"، ستقوم بمقارنة استجابة الجهازي المناعي للمشاركين بعد تلقيهم لقاحها "في إل إيه 2001" مقابل استجابتهم للقاح أسترازينيكا.

وقالت فالنيفا إن "نحو 4 آلاف مشارك تقريباً سيتلقون جرعتين من أحد اللقاحين"، مشيرةً إلى أن الدراسة ستجرى في 25 موقعاً في بريطانيا.

وأضافت الشركة أن الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو إظهار تفوق لقاح "في إل إيه 2001" مقارنة بأسترازينيكا من حيث مستوى الأجسام المضادة المقاومة لفيروس كورونا بعد مدة أسبوعين من عملية التطعيم.

وفي حال كانت نتائج الدراسة إيجابية، "تهدف فالنيفا إلى تقديم طلبات للحصول على موافقات أولية في خريف عام 2021".

وبعكس معظم لقاحات كوفيد-19 المعروفة التي تستخدم أساليب مختلفة لتهيئة جهاز المناعة لمحاربة الفيروس، فإن لقاح فالنيفا يعتمد على نسخة "معطلة" من الفيروس نفسه.

وكانت الشركة قد قالت، في وقت سابق أمس، إنها لن تعطي الأولوية لمفاوضاتها مع المفوضية الأوروبية لتزويد دول التكتل الـ27 باللقاح، بل ستعتمد على إبرام اتفاقات مع "كل دولة على حدة"، إضافة إلى الدول المهتمة.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة، توماس لينغلباخ، إلى عدم إحراز "تقدُّم" في المحادثات مع المفوضية.