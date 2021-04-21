بدء إنتاج لقاحات كورونا في مصر خلال أيام

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون التوعية والإعلام في مصر، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الزيادة في إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» طفيفة وسيتم ضخ أدوية ومستلزمات طبية وتم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواكبة الزيادة.

وأضاف «مجاهد»، أن مخزون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مصر جيد وخلال أيام سيصل وفد من الصين لبدء تصنيع لقاح كورونا في مصر، موضحًا في الوقت ذاته أنه غداً سيتم توقيع اتفاقية مع الجانب الصيني لبدء تصنيع لقاح سينوفاك وسيصل 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم خلال أيام.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن فريقاً من الوزارة تواجد أمس في محافظة سوهاج بعدما شكَّلت وزيرة الصحة لجنتين من قطاع الطب العلاجي والوقائي وتوجها لمحافظة سوهاج ومعهما فريق من اللجنة العلمية لمتابعة بروتوكولات كوورنا وتلقت الوزارة تقارير اللجنة حول إصابات كورونا في المحافظة وتوافر الأسرة والأكسجين وتم توجيه حملات للتوعية وفقاً لصحيفة الوطن.

وأوضح أنه تلاحظ أن الموجة الثانية كانت أقل شدة من الموجة الأولى وتلاحظ زيادة مستمرة في الحالات بالموجة الثالثة ووصلت الآن إلى 450 حالة في الأسبوع الواحد، كما أنه بالمقارنة بالموجة الأولى، فالإصابات مازالت أقل من الموجة الأولى والتي وصلت فيها إلى 600 حالة، وتم زيادة عدد المستشفيات في المحافظة التي تستقبل حالات كورونا إلى 17 مستشفى وتم زيادة الطاقة الاستيعابية وتم توفير 1482 سريرا.

وتابع: «هناك 398 مريضا في المستشفيات حاليا في سوهاج وهو أقل من الطاقة الاستيعابية ونسب الإشغال 32% فقط وسيصدر بيان رسمي بكل الأرقام».

وكشف متحدث الصحة حقيقة فيديو منتشر لمريض أمام المستشفى ولا يجد مكاناً وتبين أنه منذ عام وبالتحديد في الموجة الأولى وتم رصد فيديوهات وشائعات حول الوضع في سوهاج وكلها عارية عن الصحة وجار البحث عن مروجي الفيديوهات.