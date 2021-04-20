ضوء أخضر أوروبي لـ«جونسون» وإنتاج روسي- صيني لـ«سبوتنيك»

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر، لاستخدام لقاح شركة «جونسون أند جونسون» الأمريكية ضد فيروس «كورونا»، ما يمكّن استخدام اللقاح من دون قيد داخل الاتحاد الأوروبي، بعد فحص الوكالة الأوروبية للأدوية، في وقت اتفقت روسيا والصين على إنتاج لقاح «سبوتنيك - V» بشكل مشترك.

وأعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أنه توصل إلى اتفاق مع إحدى أكبر شركات الأدوية في الصين، لبدء إنتاج لقاح (سبوتنيك v) الروسي. وذكر بيان للصندوق، نقله موقع «روسيا اليوم» أن «الاتفاق المبرم بينه وبين شركة هوالان للهندسة البيولوجية الصينية للأدوية يقضي بإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي في الصين سنوياً». وأشار الصندوق إلى أن هذه الكميات تكفي لتطعيم أكثر من 50 مليون شخص بأول لقاح ضد «كورونا»، تم تسجيله على مستوى العالم، لافتاً إلى سعي الجانبين الروسي والصيني نحو إقامة تعاون طويل الأمد بهذا الصدد.

من جهته، قال ين ويدونغ الرئيس التنفيذي لشركة «سينوفاك»: إن الشركة ورّدت 260 مليون جرعة من لقاحها على مستوى العالم، وإن أكثر من 60 في المئة من هذه الكمية كان لدول غير الصين. وأضاف في منتدى بواو السنوي في آسيا (اليوم الثلاثاء)، وهو المماثل الإقليمي لمنتدى دافوس، إن الشركة تنتج أكثر من 6 ملايين جرعة يومياً من لقاح «كورونا».

في غضون ذلك، أعلنت إسرائيل أنها سجلت ثماني إصابات بسلالة فيروس «كورونا»، التي اكتشفت لأول مرة في الهند، مؤكدة أن لقاح «فايزر/بيونتيك» فعال في مقاومتها.

وذكرت وزارة الصحة أن سبع إصابات بهذه السلالة اكتشفت في إسرائيل في بادئ الأمر، في الأسبوع الماضي بين وافدين من الخارج خضعوا، منذ ذلك الحين لفحوص مبدئية. وقال هيزي ليفي المدير العام للوزارة لإذاعة كان الحكومية: «الانطباع هو أن لقاح فايزر فعال في مقاومتها».

وانتهت إسرائيل من تطعيم نحو 81 في المئة من سكانها، الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاماً، وتراجعت بشدة مستويات الإصابة بالمرض ودخول المستشفيات.