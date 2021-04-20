سيبيرية وشمالية غربية.. سلالتان جديدتان من «كورونا»

المصدر: وكالات

أعلنت السلطات الصحية الروسية اكتشاف سلالتين جديدتين من فيروس كورونا في البلاد.

وقالت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا إن هناك سلالتين «روسيتين» تشكلتا من فيروس كورونا سيبيرية وشمالية غربية.

وأضافت بوبوفا، في اجتماع عام لقسم العلوم الطبية في أكاديمية العلوم الروسية، نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية: «لدينا طفرات في روسيا، طفرات لا تشبه أياً من السلالات الموصوفة فى الخارج»، وفق موقع «مبتدأ» المصري.

وفي وقت سابق، ذكرت بوبوفا أن هناك تغييرات معينة في فيروس كورونا في منطقة سيبيريا تم الكشف عن طفراته، لكنها لا تزيد من العوامل الممرضة، ولا يوجد تأثير على الجوانب الوبائية.