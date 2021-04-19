الأردن يسمح بصلاة الجمعة خلال الحظر

المصدر: أ ف ب

قررت الحكومة الأردنية السماح بأداء صلاة الجمعة على أن تستمر ساعة واحدة رغم حظر التجول المفروض أيام الجمع بعد أن شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن "المجلس قرر خلال جلسة عقدها مساء الأحد لمناقشة مستجدات الحالة الوبائية، السماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاة الجمعة سيرًا على الأقدام، لمدّة ساعة واحدة يحدّدها وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة؛ شريطة التزام المصلّين بالبروتوكول الصحّي المعتمد".

ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وقررت الحكومة الأسبوع الماضي "السماح للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام، لمدّة نصف ساعة، لأداء صلاتيّ الفجر والمغرب خلال شهر رمضان المبارك؛ شريطة التزام المصلّين بالبروتوكول الصحّي المعتمد".

قررت الحكومة في العاشر من مارس الماضي منع إقامة صلاة الجمعة بعد تسجيل زيادة في حالات كوفيد-19 إذ بلغت في ذلك اليوم 6649 إصابة و60 وفاة.

إلى جانب ذلك تقرر زيادة ساعات حظر التجول الليلي ومنع إقامة قداس الأحد وغلق الحدائق العامة والمراكز الرياضية.

ولكن الإصابات بدأت تتراجع منذ أسابيع إذ سُجلت اليوم الإثنين 3509 إصابات و62 وفاة.

ولازالت الجامعات والمدارس مغلقة في الأردن حيث يعتمد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

كما ألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين شددها مؤخرا.