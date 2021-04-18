السعودية تسجل 916 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

سجلت المملكة العربية السعودية 916 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في تصريحات بثتها وكالة الأنباء السعودية /واس/ إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة بلغ 404970 حالة، من بينها 9445 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1044 حالة حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 388702 حالة بإضافة 907 حالات تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 6823 حالة.