القبض على مزوّر هندي لتقارير «كورونا»

المصدر: وفاء فاروق

ألقت الشرطة الهندية على فني يعمل في أحد المعامل الطبية المعتمدة في مدينة مومباي التابعة لولاية ماهاراشترا، وذلك بعدما أكشفوا تقديم شهادات تحليل كورونا مزورة مقابل مبالغ مالية تقدر بنصف المبلغ المقدر مقابل الخضوع للإخبار. وبعدما تم إلقاء القبض عليه عثرت الشرطة على 156 تقريراً مزوراً على هاتفه المحمول.

وفي تقرير الشرطة عن الواقعة قال المفتش في قسم الجريمة بشرطة مومباي ماهيش باتيل أن فريق البحث الجنائي يعمل حالياً على فحص الأسماء والعناوين المذكورة داخل التقارير تمهيداً للتحقيق مع المشاركين في الجريمة.

تم كشف الواقعة بالصدفة عندما تم ضبط تقرير من أحد الأشخاص كان قدمه لمركز الشرطة حتى لتجنب معاقبته على كسر قواعد حظر التجوال الليلي المفروض داخل مدينة مومباي وبعض من مدن ولاية ماهاراشترا، إلا أن السلطات تشككت في صحة التقرير ما أدى إلى تولي فرع الجريمة المحلية بمنطقة ميرا فيساي التحقق من التقرير والذي ثبت بالفعل أنه مزور وبالتالي تم اعتقال الشخص الذي بدوره أعترف أنه حصل علي تقرير من فني تحاليل مقابل 1000 روبية.

وعلى الفور تم صدور قرار بضبط وإحضار العامل ويدعي كروشنا ساروج وكذلك أمر بتفتيش المختبر الذي يعمل به وتم ضبط عدد كبير من التقارير الوهمية بنتيجة سلبي لـ "كورونا" كانت فقط فارغة في خانتي الاسم والعنوان بخلاف التقارير التي تم تسليمها بالفعل وعددها 156.

انتشرت فكرة تجارة التقارير المزورة لفحص "كورونا" مؤخراً بعدما أصدرت الحكومة قرارها بضرورة تقديم التقرير في حال السفر من مدينة إلى أخري داخل الهند وخوفاً من تأجيل مواعيد السفر نظراً لأن التقرير يستغرق 48 ساعة لصدوره بالإضافة إلى الخوف من المغامرة التي قد تظهر التقرير إيجابي بدأ البعض يلجأ إلى فكرة شراء تقارير وهمية وقد تم ضبط أكثر من واقعة خلال الشهرين الأخيرين.