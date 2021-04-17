مصر تكشف عدد إصابات فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مصر عن عدد الإصابات الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحةً أنه تم تسجيل 841 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس، عن مغادرة 700 متعافٍ من الفيروس للمستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 162170 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا، لافتاً إلى وفاة 42 حالة جديدة.

وذكر مجاهد، بحسب ما ذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 214639، من ضمنهم 162170 حالة تم شفاؤها، و12653 حالة وفاة.